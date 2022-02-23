Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesine yönelik 5 ay süren kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, elde ettikleri kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şüpheliler tespit edildi.

İl merkezi başta olmak üzere Dicle ve Ergani ilçelerindeki 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 zanlı yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 29 tabanca, 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzesi, 5 silah kutusu ve 780 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.