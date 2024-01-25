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Güncel
AA 25.01.2024 12:24

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları anısına futbol maçı düzenlendi

Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru anısına futbol maçı düzenlendi.

Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve polis memurları anısına futbol maçı düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince, Diyarbakır Stadyumu'nda "Diyarbakırspor'un Efsane Takımı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anma Maçı" programı düzenlendi.

Program kapsamında oynanan maçta, aralarında 2000-2001 sezonu 1. lig şampiyonu olan Diyarbakırsporlu oyuncularının da bulunduğu iki takım sahaya 21 ve 54 numaralı "Gaffar Okkan" resminin bulunduğu formalarla çıktı. İki devre halinde oynanan maç 4-4 bitti.

Maçta forma giyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Kentteki bürokratlar olarak Okkan'ı örnek aldıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aradan 23 yıl geçmesine rağmen Diyarbakır'ın gönlünde Gaffar Okkan'ın yeri ayrı bir noktada. Her geçen gün ona olan özlem artıyor. Gaffar Okkan için Diyarbakırspor önemli yer teşkil ediyordu. Bugün onun döneminde futbol oynamış sporcularla maç yapmanın huzurunu ve keyfini yaşıyoruz. Diyarbakırlılar Gaffar Okkan'ın bıraktığı noktada devletine ve milletine sahip çıkıyor."

Maçı izlemeye gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da Okkan'ın kentte büyük izler bıraktığını ifade etti.

Okkan'ın doğduğu topraklar olan Sakarya'da görev yaptığını anımsatan Kaya, "Hem Sakarya'yı böylesine bir evlat yetiştirdiği için tebrik ediyorum hem de Diyarbakır halkını şehidimizi bu şekilde sahiplendikleri için tebrik ediyorum. O dönemdeki çocukların isimleri dahi Gaffar Okkan. Bu ne derece şehidimize Diyarbakır halkının sahip çıktığının bir göstergesidir." dedi.

Öte yandan, aralarında 2000-2001 sezonu 1. lig şampiyonu olan Diyarbakırspor'lu futbolcuların da bulunduğu grup, saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki anıtı ziyaret etti, karanfil bıraktı.

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