Diyarbakır'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.Y'nin kullandığı araçta uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.