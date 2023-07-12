Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.07.2023 19:49

Fethiye'de kaybolan kişiye açık denizde sığındığı teknede ulaşıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişiye, fırtına nedeniyle açık denizde sığındığı teknede ulaşıldı.

Fethiye'de kaybolan kişiye açık denizde sığındığı teknede ulaşıldı

3 gün önce ailesiyle ilçeye tatile gelen Cemil K. balık tutmak için botla Katrancı Koyu'ndan denize açıldı.

Cemil K.'ın uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine havadan helikopter, denizden Sahil Güvenlik, karadan da Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Arama çalışmaları sırasında, açık denizdeki bir tekneden sahil güvenlik ekiplerine ihbar geldi. Sahil güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle sürüklenen Cemil K.'a, sığındığı yelkenli teknede ulaştı.

​​​​​​​Tekneden alınan Cemil K., hastaneye kaldırıldı.

Bitkin halde olduğu belirtilen Cemil K.'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan düzensiz göçmenler tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Polonya, 10 yıl içinde yaklaşık 2 milyon göçmen işgücüne ihtiyaç duyacak
20:19
Düzce'de selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor
20:12
Zelenskiy: Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor
20:02
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü
20:05
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AB'ye üyelik sürecinde katkı sözü verdi
20:09
TBMM'de memur ve emekli aylıklarını arttıran teklifin görüşmelerine başlandı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ