Fethiye'de kaybolan kişiye açık denizde sığındığı teknede ulaşıldı

3 gün önce ailesiyle ilçeye tatile gelen Cemil K. balık tutmak için botla Katrancı Koyu'ndan denize açıldı.
Cemil K.'ın uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine havadan helikopter, denizden Sahil Güvenlik, karadan da Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Arama çalışmaları sırasında, açık denizdeki bir tekneden sahil güvenlik ekiplerine ihbar geldi. Sahil güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle sürüklenen Cemil K.'a, sığındığı yelkenli teknede ulaştı.
Tekneden alınan Cemil K., hastaneye kaldırıldı.
Bitkin halde olduğu belirtilen Cemil K.'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.