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Güncel
AA 03.04.2024 09:24

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde mart ayında 67 operasyon gerçekleştirildi, 84 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, ruhsatsız 10 tabanca, 3 av tüfeği, 21 şarjör, 394 fişek, 40 silah malzemesi, gümrük kaçağı 2 bin 780 paket kaçak sigara, 148 kilogram nargile tütünü, 26 cep telefonu, 408 cep telefonu aksesuarı, 38 ev eşyası, 42 elektronik cihaz, 208 muhtelif cihaz parçaları, 2 bankamatik kartı, bilgisayar ile 231 sikke, 4 çek-senet ve 23 evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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