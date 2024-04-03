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Güncel
AA 03.04.2024 09:18

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "güncel il yapılanması" soruşturması kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağladıkları, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları, yeni eleman temini için çalışmalar yürütüp, firari ve kaçak durumunda olanlara gaybubet evi ayarladıkları, yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri, esnaf yapılanmasında faaliyet gösterip örgütün sözde mali yapılanma sorumluları oldukları tespit edildi.

Şüpheliler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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