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Güncel
AA 11.02.2024 09:39

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, evlerden ziynet eşyası çalan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Market ve mağazalarda çantalardan telefon ve cüzdan çalan şüphelileri, güvenlik kamerası kayıtlarından belirleyen ekipler "Girdap" adlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlılardan birinin aracında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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