12 bin 500 yıllık tarihi ve 13 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, pandemiye rağmen 2021 yılında turist sayısında yüzde 50’lik bir artışla geçirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, geçici listede bulunan Zerzevan Kalesi, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çayönü Höyüğü ve Körtik Tepe’siyle, kültür ve inanç turizmiyle 2023 yılına kadar 5 milyon turist ağırlamaya hazır.

Mezopotamya’nın “Altın Üçgeni”, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’in yukarı Mezopotamya’nın tacı olduğunu belirten Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlığında ana vatanıdır. İnsanlığın ilk yerleşim bölgesi, Göbekli Tepe, Hantepe, Körtik Tepe ile Çayönü ile zaten ispatlandı. Bu bölgede özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında biz, 2020 yılında Diyarbakır’da çok büyük bir çalıştay yaptık. Onun çıktılarını almaya başladık. 2021 yılında Diyarbakır’a pandemiye rağmen gelen turist sayısında yüzde 50’lik bir artış oldu. İnşallah 2022 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya’nın Altın Üçgeninde özelikle kültür turlarında, inanç turlarında ciddi bir patlama bekliyoruz.”

[Fotoğraf: İHA]

“Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden insanlar gelemedi”

Diyarbakır'da bir senelik dönem içerisinde 5 milyon turist hedeflediklerini belirten Vali Karaloğlu, “Turizm hareketliliğine şehirlerimizin, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin hazırlıklı olması lazım. 40 yıldır şehrin geleceğini çalanlar yüzünden insanlar bu bölgeye gelemediler. Gelmek istediler fakat gelemediler. Artık bölgede huzur ve güven var” şeklinde konuştu.