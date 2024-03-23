Diyarbakır'da eczacılar iftarda buluştu

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, gazetecilere, uzun süre sonra geniş kapsamlı bir iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Ramazan ayının ruhuna uygun, birlik ve beraberlik içerisinde tüm üyeleri ve ailelerinin katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Yaşar, şöyle konuştu:

"Eczacılık mesleği binlerce yıldır farklı isimlerle bugünlere gelmiştir. Pandemide, depremde, doğal afetlerde eczacılar hep ön saflarda yer almışlardır. Diyarbakır eczacıları da özverili bir şekilde her zaman ön saflarda yer almıştır. Bugün iftara yaklaşık 850 kişi katıldı. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."