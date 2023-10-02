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Güncel
AA 02.10.2023 14:23

Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Diyarbakır'da asayiş uygulamasında yakalanan 25 kişi tutuklandı

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 16'sı adli makamlarca aranan 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, yaklaşık 2 gram eroin, 90 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 290 mermi, 62 fişek, 580 paket tütün mamulü ve 4 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si serbest bırakıldı.

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