Parçalı Bulutlu 34.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.08.2023 14:26

Diyarbakır'da 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'da dün ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binanın asansör halatını sökmek isterken 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da 8. kattan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Merkez Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı üzerinde bir sitede bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı binaya dün giren ve asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşerek ağır yaralanan B.A. tedavi altına alındığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, B.A. iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşmüş, gencin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce asansör boşluğundan çıkarılan B.A. ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ilk önce farklı bir isimle kayıt edildiği özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Balıkesir’de 85 üreticiye 585 küçükbaş desteği yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
Yahudi yerleşimci şiddetinin mağduru Filistinliler, İsrail yargısının adaletine inanmıyor
15:11
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak": 2 terörist etkisiz hale getirildi
14:54
Kumar oynanan iş yerine operasyon
14:44
Kastamonu ve Bartın'da sel felaketinin izleri silindi
14:30
Gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu
14:23
Bakan Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi: Uluslararası normlara uygun politikaları uygulamada kararlıyız
İkiz aslan yavruları için "Hoş geldin partisi" düzenlendi
İkiz aslan yavruları için "Hoş geldin partisi" düzenlendi
FOTO FOKUS
Norveç'te sel: Prefabrik ev kağıt gibi ezildi
Norveç'te sel: Prefabrik ev kağıt gibi ezildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ