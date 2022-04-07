Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Silahlı yağma" suçundan 1 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.
Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz