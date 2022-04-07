Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Silahlı yağma" suçundan 1 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



