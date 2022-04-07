İlçeye bağlı Narlık köyüne giden Necat Demir, yol kenarında yorgun ve bitkin yatan yaban keçisi gördü.

Kendisinden kaçamayan hayvanın vücudunda ve ayağında yaralar fark eden Demir, keçiyi aracına koyarak tedavi için ilçedeki veterinere götürdü.

Demir, durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

Yaban keçisi, veterinerin ilk müdahalesinin ardından Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.