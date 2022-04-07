Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanırken kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.
Erkenek Mahallesi Çalık mevkisinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.
Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.
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