Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta sel tehlikesi devam ediyor
Kars’ta hızlı eriyen kar beraberinde seli de getirdi. Kars Çayı'nın taşması sonucu evler, araziler ve ağaçlar su altında kaldı.
Hızlı eriyen kar nedeniyle Kars Çayı, ulaşım sağlayan köprülerin sıfır noktasına kadar geldi. Çay biraz daha taşarsa sel köprünün üzerinden akacak.
Kentte sel tehlikesi devam ederken, Kars Selim-İstasyon Yolu 4 kilometresi sel tehlikesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kars’ta 50’ye yakın ev ve çok sayıda ahır zarar görürken, yetkililer vatandaşları sel bölgelerinden tahliye etti.
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