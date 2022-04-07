Hızlı eriyen kar nedeniyle Kars Çayı, ulaşım sağlayan köprülerin sıfır noktasına kadar geldi. Çay biraz daha taşarsa sel köprünün üzerinden akacak.

Kentte sel tehlikesi devam ederken, Kars Selim-İstasyon Yolu 4 kilometresi sel tehlikesi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Kars’ta 50’ye yakın ev ve çok sayıda ahır zarar görürken, yetkililer vatandaşları sel bölgelerinden tahliye etti.