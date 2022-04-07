Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Fırıncılar Odası ortaklığında, İl Tarım ve Orman Müdürü denetiminde yapılacak proje için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında 200 gramlık somun ekmekte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yararlanan vatandaşlar için 50 kuruşluk desteği Büyükşehir Belediyesi verecek, projeye katılan fırınlar da 50 kuruşluk indirim yapacak. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar somun ekmeği 1 buçuk liraya satın alabilecek.

İhtiyaç sahibi her aileye günlük 5 ekmeğe denk gelecek miktarda aylık 150 ekmekte indirim hakkı tanınacak. Uygulamadan vakıf sistemine bağlı 126 bin vatandaş yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklamada, ramazanın birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz bu zor dönemde gerçekleşen sıkıntılardan dolayı birtakım zorluklar yaşıyor. En temel gıdamız olan ekmeğe daha kolay ulaşılabilirlik konusunda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz bütün modelleri inceledik. Kendimiz yapabilirdik ama işin ehli esnafımızla yapılan çalışmayla yeni bir model ortaya çıktı. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan aileler daha uygun fiyatta ekmeğe ulaşmış olacak. Bu model önemli bir Gaziantep modeli. Bizde ahilik kültürü var. Bu zor zamanda herkesin birbirine yardımcı olacağı bir çalışmaya imza atıyoruz."

Vali Davut Gül de projenin sektörü küçültmeyen, rekabete sokmayan, krize sürüklemeyen bir bakış açısıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

Törende İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Sevimli de bulundu.