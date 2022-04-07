Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 7 Nisan 2022 güncel dolar kuru
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,73 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7350 liradan, euro 16,0850 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7330 liradan alınan dolar 14,7350 liradan satılıyor. 16,0830 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,0850 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7450 lira, euronun satış fiyatı ise 16,0940 lira olmuştu.
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