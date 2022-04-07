Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde saat 11.53'te, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise depremin, Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyü bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Ekiplerimizin sahada tarama çalışmaları devam etmektedir, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.