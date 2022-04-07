Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bayburt'ta alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan ailenin kızı Aişe Sena Demirhan (3), pencereden düştü.
Ağır yaralanan Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda yaşamını yitirdi.
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