Diyarbakır'da 115 bin hayvan kurbanlık için satışa hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da besiciler tarafından Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasına getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar alıcı beklerken, vatandaşlar ise bütçesine uygun kurbanlık seçiyor.



Çevre il ve ilçelerden kente gelip kurbanlık seçenler olurken, şehir dışında birçok ile de Diyarbakır'dan hayvan sevkiyatı yapılıyor. Öte yandan kent merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 2 veteriner hekim, 2 ziraat mühendisi, merkez ilçe müdürlüklerinde görevli 27 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, diğer 13 ilçede 34 veteriner hekim olmak üzere toplam 67 personel Kurban Bayramı süresince kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlık hizmetleri veriyor.

Canlı Hayvan Borsasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte hayvan satış noktalarında yoğunluğun arttığını söyledi. Kurbanlıkların daha sağlıklı temin edilebilmesi için sağlık taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden Atalar, “Kurban Bayramı yaklaştı ve Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında hayvan ticareti oldukça artmış vaziyette. Burada büyük bir yoğunluk var. Biz, bayram öncesinde özellikle kurbanlığa hazırlanan hayvanların kontrollerini yapıyoruz. İl dışına bu hayvanları sevklerini gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra şehrin giriş çıkış noktalarında denetim yapıyoruz. Ellerinde sağlık sertifikası ve sevk raporu olmayan hayvan sahiplerinin hayvanlarının kente girişine izin vermiyoruz. Bunun dışında kurbanlıkların daha sağlıklı temin edilebilmesi için sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.



"Özellikle gebe hayvanların kesinlikle kurban edilmemesi gerekiyor"



Büyükbaş hayvanlarda kurbanlık yapılacak hayvanların kriterlerini sayan Atalar, “Kurbanlığın özellikle iki yaşını doldurmuş olması gerek. Bunun için öndeki iki tane süt dişini dökmüş hayvanlar iki yaşını doldurmuş olarak kabul edilir. Bu hayvanları kurban edebiliyoruz. Küçükbaş hayvanlarda ise koyun ve keçide bir yaşını doldurmuş olmak gerek. Özellikle gebe hayvanların kesinlikle kurban edilmemesi gerekiyor. Canlı, parlak görünüşlü havanlar kurban edilmeye uygun hayvanlardır” ifadelerine yer verdi.



Diyarbakır genelinde 5 tane büyük çaplı kesimhanelerinin olduğunu dile getiren Atalar, şunları söyledi:



“Kırsalda kesim yapacak olan vatandaşlarımızın ise hayvanlarını ulu orta yerlerde, caddelerde, topluma açık olan yerlerde kesmemelerini istiyoruz. Bahçelerinin bir kenarında düzgün şartlarda kesimlerin gerçekleştirip kurban vazifelerini eda etmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra kurban kesecek kişilerin ehil kişi olması gerekmektedir. Kesinlikle hayvanlara eziyet edecek bir muamele yapılmaması ve bu işi bilenler tarafından güzelce yapılması hususuna dikkat edilmeli.”



“Geçen seneki rakamlara oranla bu yıl kurbanlıklar biraz daha yukarda"



Bu yıl yaklaşık 37 bin civarında büyükbaş, 78 bin civarında da küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak hazır olduğunu dile getiren Atalar, “Geçen seneki rakamlara oranla bu yıl kurbanlıklar biraz daha yukarda. Geçen yıl kentimizde kesilen hayvan sayısı 9 bin büyükbaş, 18 bin de küçükbaş. Geçen yıl kesilen hayvanlardan çok daha fazla kurbanlığımız var. Bunun yanı sıra sadece dediğim gibi kendi ilimize hitap etmiyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerine de hayvan sevki gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.