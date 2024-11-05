Diyarbakır'da 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır'ın Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Hani ilçesinde oturan şüpheli D.Z'nin evine operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği yardımıyla evde ve çevresinde yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1 kilo 200 gram toz esrar, 11 çakmak gazı tüpü ve elek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.