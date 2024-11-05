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Güncel
AA 05.11.2024 14:19

Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de yağma suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'nde jandarmaya başvuran S.T, evine gelen 3 kişinin bıçakla tehdit ederek 200 bin lirasını, banka kartlarını ve cep telefonunu aldığını ifade etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüpheliler Ç.D. (41), A.F. Ö. (30) ve M.D'nin (28) Uşak'ta olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

M.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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