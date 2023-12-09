Diyarbakır ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek boykot çağrısında bulundu.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Kanaat önderi Hüseyin İnci, grup adına yaptığı açıklamada, yaklaşık bir asırdan beri şiddetli kuşatma altında tutulan Gazze'nin, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden vahşice ölüme terk edildiğini söyledi.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin, soykırıma maruz bırakıldığını belirten İnci, şöyle konuştu:

"Müslümanlar için Gazze ve oradaki kardeşlerimizin yanında olmak şeri ve tarihi bir sorumluluktur. Soykırım hedefiyle hareket eden işgalci siyonistler, mazlum Filistin halkını acımasızca katletmekte ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. Müslümanlar olarak sorumluluklarımızdan biri de boykottur. İşgalci terör şebekesi İsrail mallarına yönelik boykot, Müslümanlar arasında dayanışmayı yansıtan etkili bir duruştur. Bu vesileyle ehli vicdan herkesi, Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan vahşete ve soykırıma 'dur' demeye, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmaya davet ediyoruz."

Daha sonra İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Şırnak

HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığı öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Ulu Cami bahçesinde cuma namazının ardından Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından parti üyesi Mücahit Tatar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tatar, "Filistin'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Derhal İsrail rejiminin Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını durduracak ciddi adımlar atılmalıdır. İsrail'e karşı ekonomik, diplomatik, ticari ve stratejik tüm kanallar kapatılmalı. Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.