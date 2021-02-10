İlçeye bağlı Zeyrek Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Karaloğlu, Ağaçlı mahallesindeki ipek iplik üretim tesisini gezdi.

Üretimle ilgili bilgi alan ve çalışanlarla sohbet eden Karaloğlu, ilçe merkezinde Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezini inceledi.

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de ipek kozacılığının en kapasiteli tesisinin Kulp'ta olduğunu söyledi.

Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının kentte üretildiğini vurgulayan Karaloğlu, ilçede koza üretiminin iplik ve kumaşa dönüştürülmesine kadar bütün aşamaların yapılabildiğini belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız, Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp'ta 5 milyon lira civarında ipek kozacılığından para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla uğraşan çiftçi sayısını artırmak. Ürünleri modaya daha uygun hale getirerek, ipek kozasını, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Diyarbakır'da, Kulp'ta üretmek istiyoruz."

Vali Karaloğlu, ziyaretlerin ardından ilçe değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Karaloğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.