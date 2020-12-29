Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır Karacadağ'da Athena türü baykuşlar
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın 2000 rakımlı Karacadağ yaylasında av peşinde dolaşan Athena (Kukumav) türü baykuşlar objektife takıldı.
Diyarbakır'ın 2000 rakımlı Karacadağ yaylasında av peşinde dolaşan Athena (Kukumav) türü baykuşlar objektife takıldı.
[Athena (Kukumav) türü baykuşlar]
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