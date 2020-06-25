Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tuğgeneraller Mustafa Başoğlu ve Halil Şen, Tunceli Valiliğine gelerek, bir süre önce göreve başlayan Vali Özkan'ı makamında ziyaret edip "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, makamında sohbet ettiği komutanlara ziyaretleri için teşekkür etti.