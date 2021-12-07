Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitimlerini sorun yaşamadan sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin geleceklerine yön vermesi amacıyla Bilgievleri, Akademi Liseler ve Kız Öğrenci Yurdu oluşturan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha çok kaynaktan ders çalışabilmesi için kitap desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca eğitim öğretim döneminde belirlediği takvim çizelgesi kapsamında 4 bin 200 ortaokul, 2 bin 800 lise öğrencisi olmak üzere toplam 7 bin öğrenciye 55 bin 200 yardımcı, LGS, AYT ve TYT kitabı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere desteğini sürdürecek.