Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 07:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde Hülya Kıyar'ın kullandığı 56 AH 251 plakalı otomobil, Şehmus Beştaş'ın kullandığı 56 AH 397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Kıyar ve Beştaş ile Ayşenur ve Ahmet Kıyar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yusufeli Barajı'ndan kısmen etkilenecek köy yollarında çalışmalar devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz