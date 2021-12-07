DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı köy yolları yapımı 2'inci kısım inşaatında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında 17 kilometre uzunluğunda Çevreli köy yolu ve Çevreli viyadüğü, Darıca köy yolu, Mutlugün köy yolu ve Yeniköy yeni yerleşim yeri köy yollarının yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevreli köyü güzergahında sanat yapısı çalışmaları ve Çevreli viyadüğünde P1 ayağında tabliye, P2 ayağında başlık, A1 ve A2 kenar ayağında elevasyon donatı-beton çalışmaları devam etmektedir. Darıca köyü güzergahında üst yapı alt temel sergi çalışmaları, Mutlugün ve Yeniköy yeni yerleşim köy yollarında ise kazı çalışmaları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme yüzde 86 seviyesindedir."