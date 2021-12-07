Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde drone ile yapılan trafik denetimlerinde 47 araç sürücüsüne ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın-Muğla kara yolu ile şehir merkezinde drone destekli uygulama yaptı.
Uygulamada, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve cep telefonu kullanan kişiler drone ile tespit edildi.
Kontrol noktasında ekiplerince durdurulan araçlardan ikisi trafikten men edildi. 47 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.
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