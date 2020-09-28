

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 392'nci gününe girdi.

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarının dağa mahkum edildiğini belirterek bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Evladımızın fotoğrafını alıp düşmanın kapısında oturmak kötü bir duygu." diyen Üçdağ, oturma eylemiyle haklı davasının peşinde olduğunu söyledi.

Üçdağ, "Evladımın peşindeyim. 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler." dedi.

Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. 17 evladımız geldi, anne ve babasına kavuştu. Hepsi mutlular. Sen de gel bu mutluluğu annene yaşat. Annenin ciğerine su serp. Senin gelmeni istiyorum." diye konuştu.

"Eylemimizde kararlıyız"

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın, oğlunu HDP'lilerden istediğini belirtti.

Aydın, "HDP milletvekillerinde vicdan varsa çocukları nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler. Eylemimize kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. 17 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Hepsi anne ve babalarına kavuştu. Oğlum gel ve bu hasretlik bitsin artık." ifadelerini kullandı.