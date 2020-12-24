Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek
[Fotoğraf:AA/Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık’ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi’de görüşecek.
Görüşmede ağırlıklı olarak ikili ilişkiler ele alınacak.
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