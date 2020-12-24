Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sürekli eğitimler ile gelişen teknolojilere ayak uydurulmasıyla daha nitelikli ve başarılı olan ekiplerin, yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen bir başarı sağladığı belirtildi.

Bu yıl içerisinde 133 yangın, 207 kurtarma, 132 zararsız yangınlar ve 301 hayvan kurtarma olmak üzere 773 olaya başarıyla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, 46 eğitim tatbikat denetleme, 382 iş yeri raporu düzenleme, 4 bin 46 ton yol sulama, 7 bin 860 ton köylere içme suyu temini ve 346 kargo araçla çalışma gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nün nitelikli personeli ve son teknoloji ekipmanları ile başarılı bir şekilde hizmet verdiğini vurgulayarak, "Yangınla mücadelede en aktif rolü üstlenen itfaiyemizi göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde yeniledik. Personelimizi günün teknolojik gelişmelerine vakıf olan bir duruma getirdik. Ekipmanlarımızı da yenileyerek yangın ve kaza gibi olaylara müdahale edilmesini daha etkin kıldık." ifadelerini kulllandı.