Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.
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