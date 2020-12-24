Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muratpaşa'da bir kişi parkta ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.
2862 Sokak'taki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde, C.V. (41) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.
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