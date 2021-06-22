Zehirli dikenlerinden ayrılan iskorpit balığı, kentteki tezgahlarda kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, iskorpit balığının dış yapısının zehirli ancak içinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Bölgede son günlerde bol miktarlarda iskorpit balığı avlandığına işaret eden Tuncer, "Balıkçılarımız tarafından temizlenen iskorpit balıkları tezgahlarımızı süslemeye başladı. Vatandaşların da ilgisinden memnunuz." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise iskorpit balığının zehirli dikenlerinden temizlenme sürecinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, "Bizi biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Vatandaşlara taze balık yedirebilmek için zorluğuna katlanıyoruz." diye konuştu.

