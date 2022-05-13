Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS başvurusu ne zaman? 2022 DGS ne zaman?
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS). İki yıllık ön lisans programında eğitim gören binlerce öğrenci, dört yıllık lisans programına yükseltmek için DGS'ye giriyor.
DGS ne zaman?
2022 DGS 3 Temmuz 2022 'de yapılacak.
DGS başvuruları hangi tarihte?
DGS için başvuru 13 Mayıs - 23 Mayıs 2022 tarihleri aralığı olarak belirlendi.
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