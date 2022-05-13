Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Midyat'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları açıldı
[Fotoğraf: AA]
Midyat İlçesinde farklı okullar tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
İlçede Şenköy Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.
Fuarların açılışına, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin okul bahçelerinde sergilendiğini fuarlarda, Kaymakam Solmaz stantları gezerek projelerle ilgili bilgi aldı.
Solmaz, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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