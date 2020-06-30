Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada devlet korumasındaki gençler ve şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kuruluşlarına yerleştireleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasında açıklanacaktır. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Kamuya yeni atamalar yapılacak

926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Kura töreni, saat 12.00'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Atama sonuçları

Atamaların sonuçları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak.