Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bir evin duvarındaki yuvalarının yıkılması sonucu yere düşen üç kırlangıç yavrusuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli ziraat mühendisi Çiler Yavaş tarafından "anne şefkati" ile bakılıyor.

