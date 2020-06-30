Haber Giriş: Kaynak: AA
Ziraat mühendisi kırlangıç yavrularına anne şefkati ile bakıyor
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli ziraat mühendisi Çiler Yavaş tarafından "anne şefkati" ile bakılıyor.
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bir evin duvarındaki yuvalarının yıkılması sonucu yere düşen üç kırlangıç yavrusuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli ziraat mühendisi Çiler Yavaş tarafından "anne şefkati" ile bakılıyor.
Son Haberler
- 12:31
- 12:28
- 12:22
- 12:31
- 12:27
Sıradaki Haber
Bursa'da kurulu firma İngiltere'ye karavan ihracatının kapılarını açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz