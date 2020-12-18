Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin Ekim ayında yapılan toplantıda, Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmuştu.

19 Kasım'da gerçekleşen toplantı sonrası ise Merkez Bankası faiz oranını yüzde 10,25'ten 15'e yükseltti.

Peki kamu bankalarının ihtiyaç, taşıt, ve konut kredi faizleri ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faizleri...

Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,79

Konut Kredisi: %1,70

Taşıt Kredisi: %1,77

Sıfır Konut Kredisi: %1,50

Vakıfbank

Taksitli İhtiyaç Kredisi: %1,99

Konut Kredisi: %1,70

Taşıt Kredisi: %1,75

Halkbank

İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %1,71 (Diğer müşteriler için) %1,77

Konut Kredisi: %1,67

Taşıt Kredisi: %1,77

Sıfır Konut Kredisi: %1,52