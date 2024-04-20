Dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balaban Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki bahçede oyun oynadığı sıra dengesini kaybeden Eylül Suratlı, suya düştü.
Akıntıya kapılarak gözden kaybolan çocuğu arayan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.
Mahalleye ambulans, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, İl Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu düştüğü yerden 1 kilometre uzakta bulunan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Gevaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü