Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 20.04.2024 15:18

Aydın’da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi

Aydın'ın Nazilli ve Buharkent ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Devrilen direk nedeniyle Nazilli'nin Derebaşı ve Yavansu mahallerine elektrik verilemiyor.

Aydın’da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları devirdi

Nazilli ve Buharkent ilçelerinde, bugün saat 04.00 sıralarında sağanak yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar başladı.

Rüzgar çam ağaçlarını ve elektrik direğini devirdi. Belediye ekipleri günün ağarmasıyla birlikte devrilen çam ağaçlarını kesip temizlemeye başladı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yollar ise ağaçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Nazilli’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde ise elektrik direği rüzgar nedeniyle devrildi. Derebaşı Muhtarı Mesut Tuncel, "Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle Derebaşı ve Yavansu mahallerine bugün elektrik verilemiyor" dedi.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Erzincan’da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Yurdun birçok bölgesinde sağanak etkili olurken Çorum'da yağmur duası edildi
16:17
Ankara-İzmir arası hızlı trenle 3,5 saate düşecek
16:15
18 yıldır aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı
15:54
Antalya'da fırtına: Seralar zarar gördü, minare külahı koptu
15:49
Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu
16:03
Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Tarihi Gelibolu Yarımadası, sağanak altında binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor
Tarihi Gelibolu Yarımadası, sağanak altında binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor
FOTO FOKUS
Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ