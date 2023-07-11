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Güncel
DHA 11.07.2023 11:42

Dere yatağına düşen inek, 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Iğdır'da merada otlarken 200 metre derinliğindeki dere yatağına düşen inek, ekiplerin 5 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

Dere yatağına düşen inek, 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Pamukdağı köyü Köprüköy mezrasında meraya çıkarılan ineklerden biri, 200 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Köylüler, ineği çıkaramayınca İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

İhbarla gelen ekipler, yol açıp ineğin bulunduğu dere yatağına indi. 5 saat süren çalışma ile inek, iş makinesiyle kurtarıldı. Kontrolü yapılan inek, kamyonete yüklenip, sahibi Yakup Pektur'a teslim edildi.

İneğin otlarken düştüğü belirten Pektur, `İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile yol açarak ineği bulunduğu yerden çıkardı. Kendilerine teşekkür ediyorum` dedi.

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