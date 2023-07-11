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Güncel
AA 11.07.2023 11:32

AFAD'dan Kastamonu'daki sağanak ile ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağanak ve su taşkınları nedeniyle Kastamonu'da 13 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan Kastamonu'daki sağanak ile ilgili açıklama

AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kastamonu'daki sağanak nedeniyle 112 Çağrı Merkezi'ne 52 ihbar geldi.

Aşırı yağış sonucu tedbir amaçlı Cide ilçesinin Hacıahmet köyünde 4, İnebolu ilçesinin Hayrioğlu köyünde de 5 hanede yaşayanlar, yakınlarının yanına tahliye edildi, Şenpazar ilçesinin Azkalaycı köyünde 2, Korucak Mahallesi'nde de 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sel ve su baskını için Cide ilçesine Kastamonu, Ankara ve İzmir'den olmak üzere AFAD'dan 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü ile 8 araç, 2 bot, 11 motopomp, bir çamur pompası ve bir dalgıç pompa gönderildi.

Aşırı yağış sonucunda Cide ilçesi ana su hattının zarar görmesi nedeniyle ilçe merkezine içme suyu verilemiyor.

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