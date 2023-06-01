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Güncel
İHA 01.06.2023 09:41

Depremzede vatandaşlara Karaman’ın lezzetleri tanıtıldı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda misafir edilen depremzede vatandaşlara “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Karaman’a özgü yemekler tanıtıldı.

Depremzede vatandaşlara Karaman’ın lezzetleri tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda misafir edilen depremzede vatandaşlara Karaman’a özgü yemekler tanıtıldı.

İl ve ilçedeki yurtlarda düzenlenen etkinlikte pekmezli helva, arabaşı çorbası, zerde, calla, batırık ve sulu batırık gibi yöresel lezzetler depremzede vatandaşlara tanıtıldı. Etkinlikte ayrıca depremzede vatandaşların kendi yörelerine ait hazırladıkları yemekler de Karamanlı vatandaşlara ikram edildi.

"Düzenlenen programlarla depremzede vatandaşlarımız ilimize ait tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buluyor"

Etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade eden depremzede vatandaşlar, Karaman yöresine ait yemekleri çok beğendiklerini söyleyerek, programın ve yemeklerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. GSB Karaman yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşlara yönelik etkinliklerin devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Karaman’a gelen depremzede vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir etmeye devam ediyoruz. 'Türk Mutfağı Haftası' çerçevesinde de misafirlerimize ilimize özgü lezzetler tanıtılarak vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Depremzede vatandaşlarımız da sağ olsunlar kendi yörelerine ait hazırladıkları yemekleri bizlere ikram ettiler. Depremzede vatandaşlarımızın ayrıca ilimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini daha yakından tanımaları için gezi programları da düzenliyoruz. Günübirlik düzenlenen programlarla depremzede vatandaşlarımız ilimize ait tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buluyor. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

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