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Güncel
İHA 01.06.2023 09:33

Karacabeylilerin beklediği Gölecik Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Bursalıların 50 yıldır beklediği hem tarımsal sulamaya hem de kaliteli içme suyuna katkı sağlayacak Gölecik Barajı'nda inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Karacabeylilerin beklediği Gölecik Barajı'nda çalışmalar sürüyor
[Fotograf: İHA]

Bursa Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Özkan, yatırımlar açısından bakıldığında nüfusa göre yatırımlarda Türkiye’nin en fazla yatırım alan ilçesinin Karacabey olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Hem altyapı hem de üst yapı çalışmalarıyla beraber Karacabey gerçekten çok şanslı bir dönem yaşıyor. Gölecik Barajı bilindiği üzere Karacabeylilerin uzun yıllardır hayali olan bir proje. Burası hem tarımsal sulama noktasında bölgemize katkı sağlayacak hem de memba suyu kalitesinde bir içme suyunu Karacabeylilerle buluşturacak. Kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve içme suyu hatlarının yenilenmesi, yaz sonuna kadar inşallah bitecek. İçme suyu noktasında da modern, çağdaş bir sisteme kavuşacağız. Bu noktada çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz.” 

Karacabeylilerin beklediği Gölecik Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem Milletvekili Önder Matlı, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve DSİ Bölge Müdürü Murat Şayan ile birlikte Gölecik Barajı'nda devam eden çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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