Elazığ'daki depremden etkilenen çocuklar, yerleştirildikleri okul ve camilerde düzenlenen etkinliklerle hayata tutunuyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların hızla sarıldığı Elazığ'da, evlerinde hasar oluşan aileler, koordinasyon merkezince belirlenen alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanırken, Türk Kızılay ekipleri de ailelere 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Aileleriyle okul ve camilerde barınan çocuklarla da yakından ilgilenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların gönüllerince vakit geçirmesini ve deprem psikolojisini üzerlerinden atmasını sağlıyor.

Gazi Anaokulunda görevlendirilen psikolojik danışman Bilal Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

Eğitimlerle depremzedelerin yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtulup normal yaşamlarına dönmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Tekin, "Devletimiz bütün imkanları ile halkımızın yanında." dedi.

"Çocuklar çok güzel vakit geçiriyor"

Okulda barınan depremzedelerden Sinem Kurnaz, deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Devletin bütün imkanlarını kendileri için seferber ettiğini vurgulayan Kurnaz, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden razı olsun, çok büyük hizmet sunuyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok, yerimiz sıcak. Çok rahat bir ortamdayız, çocukları da mutlu ediyorlar. Çocuklar bu durumdan çok etkilendiler ama burada hiçbir şeyin farkında değiller. Çocuklara oyuncak dağıtıldı. Onlarla oyun oynayıp, resim yaptırıyorlar. Çocuklar çok güzel vakit geçiriyor."

Hayri Kurnaz da evi depremde hasar gördüğü için okulda kaldığını belirterek, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.

"Onlarla oyun oynuyoruz"

Evleri hasar gördüğü için ailesiyle okulda barınan 8 yaşındaki Elif Aslan ise görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğine işaret ederek, "Öğretmenler bizim için etkinlik yapıyor, onlarla oyun oynuyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar." diye konuştu.

"Bize çok iyi davranıyorlar"

11 yaşındaki Ömer Faruk da deprem sırasında büyük korku yaşadığını dile getirerek, "Kaldığımız bu okulda öğretmenler bize oyun oynatıyor. Buradaki öğretmenler bizi çok seviyor. En yakın zamanda evimize gitmek istiyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bize çok iyi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.