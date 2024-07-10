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Güncel
AA 10.07.2024 20:39

Depremde ağır hasar alan Aksa Camii'nin yerine yenisi yapılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde asrın felaketinde ağır hasar alan Aksa Camii'nin yerine yenisi inşa edilecek.

Depremde ağır hasar alan Aksa Camii'nin yerine yenisi yapılacak
[Fotograf: İHA]

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Aksa Camii'nin yeniden inşası için temel atma töreni düzenlendi.

Kaymakam Özgür İşçimen, Turgut Özal Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, depremlerde ağır hasar alan caminin kontrollü şekilde yıkıldığını ancak bugün yenisinin inşası amacıyla temel attıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Caminin yapımını üstlenen Arabanlı hayırsever Şeyh Haci Şahin, bugünün en mutlu günü olduğunu dile getirdi:

"Allah'a şükür hayalim gerçekleşti. Turgut Özal Mahallesi'ndeki 240 metrekare alan üzerinde eski camimizin yerine 2 katlı 500 kişilik yeni ismiyle Şeyh Haci Şahin Camisi olarak temelini atıp inşaatına başladık. Bu güzel camimizin yapımı için vesile olan sayın Kaymakamımız Özgür İşçimen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni camimiz ilçemize hayırlı olsun. Allah bir daha böylesi büyük afetler göstermesin." 

Konuşmaların ardından caminin temellerine beton döküldü.

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