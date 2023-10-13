Denizli'nin bağlarında üzüm hasadı sona erdi

Türkiye'de üzüm üretiminde 3. sırada yer alan Denizli’de 2022 yılı TÜİK verilerine göre, 32 bin 474 hektar alanda 282 bin 663 ton ürün elde edildi.

Denizli’de bağcılığın merkezi olan Çal’da ise 15 bin 170 hektar alanda 83 bin 572 ton ürünün hasadı yapıldı. Denizli’de üzüm yetiştiriciliği uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor.

Çal ilçesinde en fazla Çal karası çeşidi üretim yapılıyor. İlçede üretimi yapılan diğer çeşitler ise Sultani çekirdeksiz, Öküzgözü, Boğazkere, Kalecik karası, Syrah, Gabarnet ve Merlot çeşitlerinden oluşuyor.

Çal ilçesinde kurutmalık üzüm üretim alanı 3 bin 500 hektar, sofralık üzüm üretim alanı ise 2 bin 60 hektar olrak kayıtlarda yer aldı. Denizli’de yıllık 50 bin ton işletim kapasitesi ile toplam 18 adet üretim tesisi bulunurken, bunun 9 tanesi Çal ilçesinde yer alıyor.

İşletme Müdürü Selma Süren, “Bağlarımızın hasadı Ağustos’un 15’i ile Eylül ayının 15’i arası yapılıyor. Burada 100 dekarlık çekirdeksiz üzüm bağımız var. Burada ürünlerin ambalajlaması yapılıyor ve yurt dışına ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu süreçte bağcımızın, çiftçimizin büyük emeği var. Çünkü üretimde güzel kaliteli ürün olması çok önemli.Güzel kaliteli ürün alabilirsek bizde bu güzel ürünü işleyerek yurt dışına satabiliyoruz.Üreticilerimize bu uyarılara uymalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Çal ilçesinde gerçekleştirilen son üzüm hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Çal Kaymakamı Mert Çanga, İşletme Müdürü Selma Süren, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle üreticiler katıldı.